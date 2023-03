Polónia deverá entregar caças Mig-29 a Kiev dentro de poucas semanas

JN/Agências Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro da Polónia, Mateusz Morawiecki, indicou esta terça-feira que o Governo de Varsóvia deverá entregar à Ucrânia aviões de combate polacos Mig-29, de fabrico soviético, "dentro das próximas quatro a seis semanas".

Na semana passada, o Governo polaco indicou que o envio dos aviões de guerra seria feito apenas no quadro de uma maior coligação internacional.

A Eslováquia também já declarou estar pronta para fornecer aviões Mig-29 a Kiev.

PUB

Na mesma ocasião, as autoridades de Varsóvia e de Bratislava instaram outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, de que Polónia e Eslováquia são membros) a juntarem-se ao envio dos caças para a Ucrânia.

A Força Aérea ucraniana está familiarizada com os caças de fabrico soviético, podendo pô-los rapidamente a voar.

A Polónia usa os caças desde 1989 e tem 28 aparelhos Mig-29, que têm vindo a ser progressivamente substituídos pelos jatos multitarefas F-16 norte-americanos e pelos FA-50 sul-coreanos. Varsóvia está também a negociar a compra de caças F-35 aos Estados Unidos.

A Ucrânia tem pedido ao Ocidente aviões de combate para reforçar as defesas de Kiev enquanto a guerra iniciada com a invasão russa a 24 de fevereiro de 2022 se arrasta pelo segundo ano.

Ainda não há sinais de que as grandes potências, como os Estados Unidos e o Reino Unido, concordem em enviar aviões de guerra para a Ucrânia.