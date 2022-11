Polónia nega entrada a delegação russa para reunião da OSCE

JN/Agências Hoje às 22:33 Facebook

A Polónia recusou a entrada de uma delegação russa no seu território, para uma reunião da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) prevista para o início de dezembro, adiantou, esta sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros polaco.

A agência France-Presse (AFP) questionou explicitamente se Varsóvia tinha recusado a entrada da delegação russa, com o porta-voz da diplomacia polaca a responder "sim", por mensagem de texto.

A reunião anual dos 57 ministros dos Negócios Estrangeiros da OSCE, cuja presidência rotativa pertence à Polónia este ano, decorre em 1 e 2 de dezembro em Lodz, no centro.

Este encontro ministerial é o órgão central desta organização internacional, responsável pelas suas decisões.

A reunião anual é uma oportunidade para os ministros dos Negócios Estrangeiros reverem e avaliarem a situação de segurança na região euro-atlântica e da eurásia, bem como o trabalho da organização em todos os seus campos de atuação.

O Ministério do Negócios Estrangeiros polaco foi questionado também sobre a possível presença do chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, com o porta-voz a referir que a Polónia não conta com a presença do ministro russo a Lodz, embora não tenha esclarecido se foi recusada a entrada ao político.

Na sequência da invasão russa da Ucrânia, a Polónia e os três estados bálticos anunciaram em setembro que tinham coordenado a restrição temporária da entrada de cidadãos russos no seu território, mesmo para os portadores de vistos europeus.

As tensões escalaram recentemente com a queda, na terça-feira, de um projétil na Polónia, incidente que causou dois mortos. O Presidente ucraniano reiterou que o projétil foi lançado pela Rússia, mas investigações posteriores indicam que poderá tratar-se de um míssil disparado pelas forças ucranianas e que se desviou da rota. O chefe de Estado polaco categorizou o impacto como "um acidente".