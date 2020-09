Polónia regista recorde desde início da pandemia: mais de 1136 casos num dia

JN/Agências Hoje às 17:42 Facebook

As autoridades de Saúde da Polónia registaram 1136 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, um recorde de infetados num só dia no país desde o início da pandemia.

O total de infetados subiu assim para os 82 809, incluindo 2 369 mortos, 25 dos quais nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde polaco.

"Não há grandes surtos. Trata-se de muitos surtos. É o resultado do aumento dos contactos entre as pessoas", indicou o ministério, citado pela agência noticiosa polaca PAP.

O aumento de contágios na Polónia tem vindo a registar-se desde meados de agosto.

A agência noticiosa espanhola EFE refere que, de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, a Polónia continua com uma tendência "estável" em relação à propagação da covid-19, assinalando que os dados têm por base os casos conhecidos até 13 de setembro.