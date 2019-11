Polónia vence Festival Eurovisão Júnior pela segunda vez consecutiva

Hoje às 22:19 Facebook

A Polónia ganhou, pela segunda vez consecutiva, o Festival Eurovisão Júnior, que decorreu este domingo, com uma canção interpretada por Viki Gabor. Portugal ficou em 16º lugar, representado por Joana Almeida.

De acordo com os resultados inscritos no sítio "online" do festival, que se realizou na localidade polaca de Gliwice, a canção "Superhero" foi a vencedora, tendo contado com o forte apoio do público.

Em segundo lugar ficou o representante do Cazaquistão, com a canção "Armanynnan Qalma", interpretada por Yerzhan Machim, e, em terceiro lugar, a Espanha, com a canção "Marte", interpretada por Melani Garcia.

Curiosamente, tanto o tema da vencedora polaca, como o da portuguesa Joana Almeida, com a canção "Vem Comigo", falam da necessidade de mobilizar as pessoas para salvar o planeta.

Viki Gabor, de 12 anos, de origem polaca, mas nascida na Alemanha, começou a estudar música no Reino Unido e vive atualmente na Polónia, onde foi finalista, em fevereiro deste ano, do concurso "The Voice Kids".

Com esta vitória no Festival Eurovisão Júnior, a Polónia repete o triunfo de Roksana Wegiel, na edição de 2018.

Neste festival, como na versão para adultos, 50% dos pontos são dados por um jurado profissional e os outros 50% são dados pelo público.

O Eurovisão Júnior reuniu este ano cantores de 19 países com idades entre os nove e 14 anos.