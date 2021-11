Poluição fecha escolas e universidades em Nova Deli

JN Hoje às 16:25 Facebook

As autoridades da capital da Índia, Nova Deli, fecharam as escolas e universidades devido à má qualidade do ar.

O governo indiano decretou confinamento parcial, assim como o encerramento das escolas e universidades da capital face ao aumento de partículas nocivas à saúde no ar. Recomenda também o teletrabalho sempre que for possível e pede que empresas trabalhem presencialmente com apenas 50% dos trabalhadores para diminuir a circulação de carros. Na semana passada, o governo já tinha fechado algumas escolas e universidades por quatro dias, mas a partir desta quarta-feira o encerramento deixa de ter tempo limite.

Juntamente com estas medidas, o governo suspendeu o trabalho de construção até dia 21 de novembro, com exceção das obras relacionadas com os transportes e com a defesa. Só cinco centrais de carvão podem continuar em funcionamento neste período.

Os camiões estão proibidos de entrar em Deli e nos estados vizinhos de Uttar Pradesh, Punjab, Haryana e Rajasthan até 21 de novembro, exceto aqueles que transportam produtos essenciais.

A cidade de Deli, com aproximadamente 20 milhões de habitantes, é considerada uma das áreas metropolitanas mais poluídas do mundo. Habitualmente no inverno, há uma mistura de várias fontes de poluição, que tornam o ar praticamente irrespirável. Não só os gases dos carros e indústrias poluem a cidade, mas também o fumo do fogo-de-artifício do festival das luzes e a queima dos desperdícios das colheitas se juntam a este cocktail de poluição. A agravar a situação, a baixa velocidade do vento impede que os gases tóxicos dissipem.

Os níveis de partículas partículas minúsculas que podem "entupir os pulmões" e provocar problemas de saúde têm estado em valores considerados "graves".

"Os hospitais começam a encher-se de pessoas que se queixam de dificuldades respiratórias", revela a BBC.