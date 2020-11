Pombo-correio vendido em leilão por 1,6 milhões de euros

Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pombo-correio belga atingiu um novo recorde de 1,6 milhões de euros num leilão, no domingo.

É fêmea, tem dois anos, é da Bélgica e chama-se New Kim, o pombo-correio que atingiu o novo recorde do pombo mais caro do mundo, leiloado, no domingo, por 1,6 milhões de euros.

New Kim competiu pela última vez em 2018. Foi inicialmente colocado à venda num leilão online por 200 euros, a 2 de novembro. Em apenas 90 minutos atingiu o valor de 1,31 milhões de euros e no domingo passado foi disputado por dois colecionadores chineses.

A columbofilia, a criação de pombos-correio para competição, que tem vindo a popularizar-se nos últimos anos na China. A fêmea New Kim superou o recorde anterior do pombo-correio Armando, conhecido como o ""Lewis Hamilton dos pombos-correio", em comparação ao campeão mundial de Formula 1, que foi vendido pelo valor de 1,25 milhões de euros, o que equivale a um aumento de 350 mil euros.

Os pombos podem reproduzir filhos até aos 10 anos, mas "estes recordes de preços são inacreditáveis", porque se trata de uma fêmea. "Armando era um macho. Normalmente um macho vale mais do que uma fêmea porque pode produzir mais descendentes", afirma Nikolaas Gyselbrecht, CEO da casa de leilões Pipa, à agência de notícias Reuters, avança a BBC News.

Há muitos anos que a criação de pombos-correio para competição faz parte da tradição da cultura belga, contando com mais de "20 mil criadores no país a competir uns contra os outros ao mais alto nível. É como a Liga da Champions", revela Nikolaas Gyselbrecht, ao jornal "The Guardian".

Dessa forma, os pombos-correio de origem belga são ainda mais valorizados e por isso atingem valores tão elevados nos leilões.