Ponte desaba no norte de Moçambique e isola sete distritos

Sete distritos do norte da província de Cabo Delgado, em Moçambique, estão isolados como consequência do desabamento de uma ponte sobre o rio Montepuez, provocado pelo mau tempo que se faz sentir na região.

A ponte, que data do tempo colonial, desabou durante a madrugada na sequência das fortes chuvadas e deixou isolados os distritos de Meluco, Macomia, Muidumbe, Mueda, Nangade, Palma e Mocímboa da Praia, no norte de Cabo Delgado.

"Temos uma equipa no terreno para avaliar danos e depois deste trabalho teremos ideia do real impacto deste desabamento, incluindo as alternativas que vamos adotar para solucionar o problema", disse fonte da Administração Nacional de Estradas de Moçambique à agência Lusa, remetendo mais detalhes para breve em comunicação oficial.

O mau tempo que se faz sentir em Cabo Delgado afetou 510 casas na cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, segundo o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC). Dessas, 450 foram parcialmente destruídas e outras 60 ficaram totalmente devastadas.

Além de Cabo Delgado, o mau tempo atingiu também, mas com menos força, uma parte de Nampula, segundo o delegado do INGC naquela província, Alberto Armando, também em declarações à Lusa.

Num comunicado divulgado na quarta-feira pelo Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos alertou para a subida das bacias hidrográficas dos rios Monapo, Lúrio, Megaruma, Montepuez, Messalo, Rovuma e Mecuburi.

Temporais levaram 714 vidas

Em abril deste ano, alguns pontos da província de Cabo Delgado foram atingidos pelo ciclone Kenneth, que causou a morte a 45 pessoas e afetou outras 250 mil. Um mês antes da passagem do Kenneth, o centro de Moçambique tinha sido devastado pelo ciclone Idai, que provocou 604 mortos e afetou cerca de 1,5 milhões pessoas no centro do país, além de ter destruído várias infraestruturas.

Entre os meses de novembro e abril, Moçambique é ciclicamente atingido por ventos ciclónicos oriundos do Índico e por cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral. No total, 714 pessoas morreram durante o período chuvoso em 2018 e 2019, incluindo 649 vítimas dos ciclones Idai e Kenneth.