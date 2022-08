Ponte desaba no sul da Noruega. Duas pessoas resgatadas

AFP Hoje às 17:38 Facebook

Uma ponte de madeira e aço sobre um rio desabou, esta segunda-feira, no sul da Noruega, quando um carro e um camião a atravessavam. A polícia conseguiu resgatar os dois condutores, avança a AFP.

De acordo com a agência noticiosa, um primeiro relato policial dava conta de que os dois veículos tinham mesmo mergulhado no rio Gudbrandsdalslagen, na sequência do desabamento da ponte Tretten. No entanto, as autoridades informaram, depois, que os dois condutores estavam bem de saúde.

Neste momento, acrescentam, não há informação "sobre qualquer pessoa que possa ter caído à água", afirmou Terje Krogsad, da polícia local, ao canal TV2.

A ponte Tretten, com duas faixas, foi inaugurada em 2018 e tem um comprimento de 148 metros. Tem também uma zona pedonal.