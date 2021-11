Ponto a ponto: o mais importante do Pacto Climático de Glasgow

O Pacto Climático de Glasgow, aprovado este sábado na cimeira do clima das Nações Unidas, mantém a ambição de conter o aumento da temperatura em 1,5ºC, promete mais apoios financeiros e regula o mercado do carbono. O documento, que sofreu alterações até ao último momento e com a questão do carvão a provocar polémica, reafirma o objetivo de limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC acima dos valores da era pré-industrial, diz ser necessário reduzir as emissões de dióxido de carbono em 45% até 2030, em relação a 2010, e contém compromissos sobre apoio financeiro a países em desenvolvimento para combate e adaptação às alterações climáticas. Eis alguns pontos essenciais do Pacto Climático de Glasgow:

