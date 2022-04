Pontos-chave: promessa de cessar-fogo no último bastião da resistência quebrada

Ao 61.º dia da invasão russa na Ucrânia, Kiev lamentou nova falha de um cessar-fogo prometido. Mariupol segue martirizada e continuam os ataques aéreos à rede ferroviária ucraniana. Para terça-feira, espera-se o derrubamento de uma estátua erguida há décadas como símbolo de uma solidariedade há muito derrubada.

- A Rússia anunciou esta manhã um cessar-fogo sobre a cidade de Mariupol para permitir a retirada dos civis do local, último bastião de resistência ucraniana da cidade sitiada há várias semanas. Mas Kiev disse que a promessa de interrupção das hostilidades falhou. "Declaro oficialmente e publicamente que, infelizmente, não há acordo sobre um corredor humanitário a partir de Azovstal hoje", escreveu a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk na plataforma Telegram.

- Novas imagens de drone divulgadas esta segunda-feira pela agência de notícias Reuters mostram uma Mariupol completamente destruída.



- Cinco estações ferroviárias no centro e oeste da Ucrânia foram atingidas por ataques aéreos russos no espaço de uma hora, esta segunda-feira, causando um número não especificado de vítimas, avançou Oleksander Kamyshin, responsável pela Ferrovia Ucraniana.

- O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia anunciou, em comunicado, que expulsou 40 diplomatas alemães como forma de retaliação depois de Berlim ter expulsado o mesmo número de diplomatas russos. E, como resposta às sanções impostas por Londres, o Governo russo proibiu o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de entrar no país. Segundo o ministério liderado por Serguei Lavrov, a proibição de entrada no país estende-se também a outros altos responsáveis britânicos.

- Uma estátua erguida em 1982 em Kiev como símbolo da solidariedade entre os povos da Ucrânia e da Rússia será derrubada na terça-feira, anunciou o autarca da cidade A estátua de bronze, que mostra dois trabalhadores de pé lado a lado, será substituída por outra.

- O gabinete do Procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI) anunciou que vai participar no inquérito europeu sobre os principais crimes alegadamente cometidos na Ucrânia, anunciou hoje a agência de cooperação judicial Eurojust. A equipa conjunta de inquérito, criada em março pela Lituânia, Polónia e Ucrânia com o apoio do Eurojust, visa facilitar as investigações e os processos judiciais nos Estados afetados, bem como aqueles que possam ser apresentados ao TPI.

- O Reino Unido anunciou o envio para a Ucrânia de "um pequeno número" de tanques lança-mísseis antiaéreos Stormer e de 250 mísseis antiaéreos Starstreak. O secretário de Defesa britânico, Ben Wallace, disse ainda, no Parlamento britânico, que o montante total da ajuda militar ao país invadido vai aumentar para 500 milhões de libras (594 milhões de euros).

- A Suécia e a Finlândia concordaram em enviar pedidos simultâneos de adesão à NATO já em meados do próximo mês, avançou a imprensa nórdica e confirmaram fontes do governo sueco.