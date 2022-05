Pontos-chave: Zelensky em Kharkiv e a intensificação da ofensiva russa no Donbass

JN Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente ucraniano visitou tropas fora de Kiev pela primeira vez desde o início da invasão russa. Do lado de Moscovo, as forças de Putin continuam o ataque à região do Donbass. Eis os pontos principais deste 95.º dia de guerra.

- Numa rara viagem para fora da capital da Ucrânia, Zelensky visitou uma das linhas da frente da guerra, na região de Kharkiv, onde testemunhou presencialmente os danos causados pela guerra (contabilizam-se 2229 casas destruídas) e falou com os militares no terreno. "Vamos restaurar, reconstruir e trazer a vida de volta. Em Kharkiv e em todas as outras cidades e vilas onde o mal chegou", declarou.

- O exército russo continuou, este domingo, a ofensiva em várias zonas do Donbass, onde se está a aproximar cada vez mais da fortaleza militar ucraniana de Kramatorsk, cidade-chave para o controlo da Ucrânia oriental. Ao mesmo tempo, continua a luta por Severodonetsk, uma das maiores cidades de Lugansk. O governador da região, Serhiy Gaidai, diz que é impossível determinar o número de vítimas, dada a intensidade dos bombardeamentos.

- O Ministério da Defesa russo anunciou hoje que, nas últimas 24 horas, as forças do país abateram mais de 300 soldados ucranianos e destruíram 50 unidades de equipamento militar e especial das Forças Armadas da Ucrânia. "Mísseis de longo alcance e alta precisão" destruíram um grande depósito de armas em Krivói Rog, na região de Dnipropetrovsk, sudeste do país invadido.

- A Rússia vai manter encerrados 11 aeroportos das regiões próximas da Ucrânia até 6 de junho, anunciou a Agência Federal de Transportes Aéreos da Federação Russa, a Rosaviatsia. O espaço aéreo no centro e sul da Rússia foi temporariamente encerrado à aviação comercial em 24 de fevereiro, quando as forças russas invadiram território ucraniano. A medida foi decretada por um período inicial de uma semana, mas tem sido sucessivamente prorrogada.

- A Polónia concordou em enviar artilharia para a Ucrânia, informou a imprensa estatal polaca este domingo.

- A Rússia continuará a fornecer gás à Sérvia, na sequência de um telefonema entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo sérvio, Aleksandar Vu čić. De acordo com a agência Reuters, o Kremlin disse que os líderes discutiram as questões da Ucrânia e do Kosovo, e que os dois países irão formar uma parceria mais estreita.

PUB

- Um artigo do "Kyiv Independent" - meio de comunicação ucraniano de língua inglesa - dá conta de que as Forças Armadas ucranianas acusaram as autoridades russas na Crimeia de ordenarem aos hospitais que recusassem pacientes a fim de libertarem camas para os soldados russos.