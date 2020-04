Índia apagou a luz para mostrar "força coletiva" contra o coronavírus

JN/Agências Hoje às 19:54 Facebook

O primeiro-ministro da Índia lançou o apelo e e durante nove minutos os indianos apagaram as luzes e acenderam velas para combater a obscuridade do coronavírus.

"Experimentemos o superpoder da luz, iluminando claramente o objetivo comum pelo qual todos lutamos. Nessa luz, nesse brilho, nesse esplendor, vejamos que não estamos sós, ninguém está só, 1,3 milhões de indianos estão empenhados num objetivo comum", tinha pedido Narendra Modi, na última sexta-feira.

Quando o relógio bateu as 21 horas (16.30 horas em Portugal continental), milhões de indianos apagaram as luzes de suas casas e assomaram às janelas, varandas, terraços e portas para mostrarem a sua "força coletiva", com velas ou as tradicionais lâmpadas de azeite ("diyas") usadas nos rituais hindus para mostrar ao deus Rama o caminho de regresso a casa, depois de derrotar o diabo.

Segundo relata a agência espanhola Efe, também se ouviram cânticos religiosos, campainhas e fogos-de-artifício, culminando com um grande aplauso coletivo às 21.09.

No hinduísmo, o número 9 está relacionado com o planeta Marte e o seu espírito combativo e de liderança face a momentos adversos.

A Índia é um país profundamente religioso, onde a numerologia pode decidir a data de um casamento ou da abertura de um negócio.

A Índia, um dos países mais sobrepovoados do mundo, regista, até ao momento, números relativamente baixos de coronavírus - 83 mortos e 3219 infeções -, mas, ainda assim, decretou o confinamento obrigatório até 14 de abril.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já causou a morte a mais de 65 mil pessoas e infetou mais de 1,2 milhões em todo o mundo.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 295 mortes e 11.278 casos de infeções.