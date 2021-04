População em pânico com "assalto" que era gravação de série da Netflix

Paulo Lourenço Hoje às 15:54 Facebook

Um grupo de encapuzados, munidos de armas de fogo, algumas de grande calibre, a invadirem o edifício da Câmara Municipal. O cenário assustador aconteceu, este domingo, na localidade de Alginet, em Valência, Espanha, deixando em pânico os habitantes que assistiram à cena. Chamaram a Guardia Civil, que fez deslocar para o local todos os seus meios e montou cerco aos perigosos "cadastrados". E só ao cabo de alguns minutos se esclareceu que se tratava da filmagem de uma série da Netflix, mas que ninguém tinha avisado a população nem os próprios militares.

Os momentos foram de grande tensão, segundo contam alguns testemunhos à reportagem da estação de televisão Antena 3. Davam conta que toda a gente que estava junto ao edifício dos Paços de Concelho procurou refúgio dentro dos cafés e estabelecimentos que se encontravam de porta aberta.

E o caso não era para menos. Um dos "asaltantes" carregava uma réplica de uma metralhadora automática, o que indiciaria que estavam dispostos a um assalto de violência extrema.

Passava pouco das 12.30 horas quando tudo se passou. A Guardia Civil avançou com várias patrulhas e os militares, com armas reais, chegaram a cercar os "criminosos". Estes eram afinal atores, que utilizavam armas inoperacionais e de plástico.

A confusão só foi desfeita quando o produtor da série informou os agentes que tinha licença para as filmagens por parte da Autarquia. No entanto, nem a Polícia Local de Alginet nem a Guarda Civil tinham conhecimento da gravação, porque ninguém do Município informou as forças de segurança.

Segundo o jornal 'Las Provincias', os acontecimentos ocorreram durante a gravação da série 'Powerboys', dirigida por Aitor Espert, com estreia prevista para 2022 na Netflix.

O insólito fez, no entanto, que a delegação do Governo Autónomo da Comunidade Valenciana solicitasse um relatório da Guarda Civil para saber se foi deduzida alguma responsabilidade pelo sucedido. Alginet é uma localidade com cerca de 13500 habitantes, situada a 30 quilómetros ao sul de Valência.