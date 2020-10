Andrew Evans / Ripple Effect Images Hoje às 00:12 Facebook

Acordadas da sesta, as meninas choram ainda dentro dos cestos. Os homens terminaram, por agora, de fazer os seus discursos e, um por um, as mães levantam as suas filhas. Os bebés são novos neste mundo - todos nascidos no ano passado - e cada um é colocado como um troféu, embrulhado em algodão vermelho num cesto redondo. As mulheres carregam os cestos dos bebés na cabeça, em procissão, através das multidões nas ruas da vila de Piplantri.

Lucy Martens - Nacho Corbella / Ripple Effect Images

Os seus longos véus esvoaçantes oferecem um desfile de tons pastel: rosa e fúcsia, narciso, tangerina e lilás. Os alegres tambores indianos marcam o ritmo do dia - um dia de celebração e de nova vida. As mulheres param num local vazio perto da periferia da cidade e, de seguida, colocam as suas cestas com os bebés no solo seco e em ruínas, no coração do Rajastão.

É feito o primeiro buraco na terra e nele, rodeadas pelas suas filhas recém-nascidas, as mães depositam uma árvore pequena na terra, cobrindo, de seguida, as suas raízes. Uma a uma, as novas árvores são plantadas - nim, pau-rosa, manga e groselha - como uma floresta de futuro colocada de volta na Terra, para crescer e prosperar como esta nova geração de filhas. Por cada menina nascida em Piplantri, os moradores plantam 111 árvores - um número auspicioso que significa um portal aberto ou uma nova oportunidade. Este ano nasceram 60 meninas e, portanto, os moradores estão ocupados, a cavar, plantar e regar, por toda a comunidade.

Em nenhum outro lugar da Índia há uma celebração como esta, homenageando todas as meninas e, ao mesmo tempo, reabastecendo a terra com árvores.

Desta forma, o povo de Piplantri recuperou uma tradição antiga e tornou-a, de novo, sua. É o último dia de Shraavana, o quinto mês lunar no calendário hindu. No resto da Índia, é uma época sagrada de jejum e festivais, celebrando a explosão de vida verde a seguir às monções.

O feriado é Raksha Badhan, dedicado ao amor especial entre irmão e irmã. Tradicionalmente, irmãs de todas as idades amarram um rakhi - um talismã especial com contas - nos pulsos dos seus irmãos. Em troca, os irmãos oferecem pequenos presentes, em dinheiro, às irmãs. As pequenas trocas iniciam o raksha badhan, ou "o vínculo de proteção" em sânscrito. Em Piplantri, esse vínculo de proteção foi ampliado de famílias e filhas e para a comunidade e a floresta circundante. Para os moradores, Raksha Badhan é um momento de promessa e proteção, tanto para as filhas como para o meio ambiente. O que já era um feriado hindu tornou-se agora um dia de cura e recuperação para as pessoas e para o lugar a que elas chamam de lar.

O desmatamento intensivo assola esta região desértica, do norte da Índia, agravado pela pobreza de milhões que cozinham as suas refeições e fervem chá em fogueiras a lenha diariamente.

A mineração industrial piora a situação, ao destruir o terreno em busca da valiosa "pedra branca do Rajastão" - a mesma pedra usada para construir o Taj Mahal.

Com o tempo, as minas apagaram quilómetros de vegetação de montanhas e vales, deixando marcas na terra, pedras e resíduos de mineração.

Infelizmente, as meninas do Rajastão enfrentam uma atitude semelhante de destruição e exploração.

Apesar da restrição legal da Índia de se revelar o género do feto, aos futuros pais, o aborto seletivo e o infanticídio continuam a ser problemas sérios. Há 35 milhões de homens a mais do que mulheres na Índia, atualmente, mostrando uma preferência cultural flagrante por meninos e uma aversão em criar filhas.

O analfabetismo feminino, o casamento infantil e o abuso conjugal são parte deste infeliz legado para as meninas e mulheres do Rajastão.

A celebração dos bebés do sexo feminino em Piplantri é uma contra-tendência marcante que incentiva as famílias a criar meninas com futuro e independentes.

Apoiando o esforço com investimento, os moradores contribuem com cerca de 300 dólares (cerca de 255 euros), ou o salário de dois meses, para cada menina nascida, acrescentando à contribuição dos pais de cerca de 150 dólares (cerca de 130 euros).

Este dinheiro ficará retido numa conta bancária que só pode ser usada pela menina depois completar 20 anos. Os pais então assinam uma declaração onde se comprometem a não casar a menina antes dos 18 anos, garantindo que ela poderá terminar os estudos. A promessa de longo prazo está selada na plantação de árvores, como símbolo deste precioso "vínculo de proteção".

Conforme as meninas crescem, também crescem as suas árvores, que são visitadas, por elas, todos os anos durante o Raksha Bandhan.

Como se estivessem a cumprimentar os seus próprios irmãos, as meninas amarraram um rakh em torno das árvores que foram plantadas quando elas nasceram - uma lembrança da obrigação que têm para com a Terra e de como as árvores as protegem. Vestidas com saris, as meninas de Piplantri decoram suas árvores com grinaldas de malmequeres e fazem oferendas simbólicas de coco, flores e frutas.

Na última década, o povo de Piplantri plantou mais de três milhões de árvores, substituindo a terra árida por uma paisagem selvagem e verdejante. Em todas as direções, existem árvores - um atestado de que a terra pode ser restaurada, que o castanho pode voltar a ser verde e que a natureza pode triunfar.

Enquanto isso, os professores do Piplantr contabilizam o mesmo número de meninas e meninos matriculados na escola - uma mudança significativa pela positiva.

A tradição está firmemente enraizada e agora faz parte da identidade das meninas que aí vivem. A mudança cultural é palpável - as meninas agora são bem-vindas pelas famílias e acarinhadas para um futuro mais confiante, forte e independente.

Como as árvores que crescem ao redor delas, as filhas de Piplantri podem ficar mais altas, sabendo que a vida alimenta uma nova vida, e o que damos à terra - e às nossas irmãs - volta para nós, um milhão de vezes.