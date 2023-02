Porsche engana-se e coloca novo Panamera à venda a preço de saldo

M. C. Hoje às 16:59 Facebook

Quando uma concessionária da Porsche na China pôs o mais recente Panamera à venda a preço de saldo, centenas de consumidores ficaram interessados. O que não sabiam é que a "pechincha" não passava de um erro.

Uma concessionária da Porsche na cidade chinesa de Yinchuan listou o veículo novo por 124 mil yuans (equivalente a cerca de 17 mil euros),o que é um oitavo do preço inicial real da viatura, 998 mil yuans (cerca de 136 mil euros).

A perspetiva de comprar um Porsche Panamera a preço de saldo atraiu centenas de possíveis compradores que chegaram a pagar uma taxa de reserva de 911 yuans (cerca de 135 euros).

Quando se apercebeu do erro, a Porsche retirou as informações incorretas e um porta-voz admitiu à BBC que a promoção "continha um erro grave no preço listado". "Como havia apenas um veículo em stock, de acordo com o processo de vendas, o Porsche Center Yinchuan comunicou com o primeiro cliente que fez uma taxa de reserva e negociou um preço aceitável", acrescentou.

A empresa entrou em contacto com todos os outros licitantes individualmente para explicar a situação e vai reembolsar todas as taxas de reserva.

A Porsche começou a vender carros na China continental há mais de 20 anos. As vendas da Porsche na China totalizaram 5,2 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2022, tornando-se o maior mercado da empresa de carros de luxo. Vendeu 46 664 veículos na China durante o mesmo período - cerca de 30% das vendas globais.