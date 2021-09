Porsche vai abrir uma fábrica na Malásia, a primeira fora da Europa

JN/Agências Hoje às 14:40 Facebook

O construtor alemão de veículos de luxo Porsche abrirá a sua primeira fábrica fora da Europa no próximo ano, na Malásia, para responder à forte procura deste país, anunciou o ministro do Comércio malaio, Azmin Ali.

A unidade de produção, localizada no estado de Kedah (norte do país), será dedicada à montagem final de modelos específicos para o mercado local, disseram responsáveis governamentais, citados pela agência AFP.

O ministro do Comércio disse que esta foi "uma decisão estratégica da parte da Porsche, significando o seu compromisso em estabelecer uma presença de longo prazo" no Sudeste Asiático.

Albrecht Reimold, membro do Conselho de Administração, sublinhou que a nova fábrica, que será instalada em colaboração com um parceiro local, é um "projeto autónomo e modesto em tamanho e capacidade". Mas, "mostra a nossa vontade de aprender e nos adaptarmos às condições específicas do mercado local", acrescentou.

Atualmente, os malaios que desejam comprar um Porsche têm de pagar altas tarifas sobre os veículos importados. Outros fabricantes estrangeiros há muito têm fábricas de montagem no país para atender à procura do mercado local.

A Malásia, que tem uma classe média em rápido crescimento, experimentou um crescimento sólido nos últimos anos, embora a crise de saúde associada à covid-19 tenha afetado severamente sua atividade económica.