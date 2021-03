Porta-contentores "Ever Given" voltou a navegar no Canal de Suez

Hoje às 14:44 Facebook

O navio "Ever Given", que estava encalhado no Canal de Suez há quase uma semana, já está a navegar. Segundo a Autoridade responsável pelo canal, a passagem de navios será reestabelecida.

"O Almirante Osama Rabie, presidente da Autoridade do Canal de Suez, anunciou a reabertura do tráfego marítimo no Canal de Suez", escreveu num comunicado o organismo responsável pelo canal. O porta-contentores de 400 metros estava encalhado desde terça-feira.

A autoridade já tinha anunciado ao início da manhã desta segunda-feira que o "Ever Given" tinha começado a flutuar.

O Canal de Suez, no Egito, é uma das rotas mais importantes para o comércio marítimo e a circulação na travessia vai ser reestabelecida. Pelo menos 400 navios continuam a aguardar a passagem na via que liga o mar Mediterrâneo e o mar Vermelho.