Porta fechada pela junta militar. Embaixador de Myanmar passa noite no carro

JN/Agências Hoje às 09:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A Junta Militar no poder em Myanmar tomou posse da embaixada em Londres, no Reino Unido, na quarta-feira. Com a porta fechada, o embaixador passou a noite no carro.

O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, elogiou a "coragem" do embaixador birmanês, Kyaw Zawar Minn, e reiterou o apelo britânico para o fim da "terrível violência" em Myanmar, bem como para uma "rápida restauração da democracia" após o golpe militar de 1 de fevereiro.

O embaixador do Myanmar em Londres acusou na quinta-feira uma figura militar, próxima da junta militar, de ocupar a embaixada e de lhe negar o acesso ao edifício. Impedido de entrar na própria embaixada, Kyaw Zawar Minn, passou a noite entre o carro, em que se destaca uma imagem da ex-presidente e vencedora das eleições, Aung San Suu Kyi, e a frontaria do edifício, acompanhado por polícias britânicos.

Esta quinta-feira, o ministro britânico denunciou "a intimidação" efetuada pela junta militar de Myanmar (antiga Birmânia), um dia após esta ter assumido o controlo da embaixada birmanesa em Londres.

"Condenamos as ações intimidatórias do regime militar de Myanmar em Londres", escreveu Dominic Raab numa mensagem publicada na rede social Twitter.O governante

A junta militar ordenou o regresso do embaixador em Londres no mês passado, após este ter emitido uma declaração de apoio ao Governo civil deposto, liderado por Aung San Suu Kyi.

Impedido de entrar na própria embaixada, Kyaw Zawar Minn, passou a noite entre o carro e a frontaria do edifício Foto: Niklas HALLE'N / AFP

PUB

O Reino Unido já sancionou vários oficiais da junta militar, incluindo o comandante do exército, Min Aung Hlaing, presidente do Conselho Administrativo de Estado e autoridade máxima em Myanmar, pelo papel no golpe militar.

A junta militar tem reprimido de forma violenta as manifestações diárias que pedem o regresso da democracia e a libertação de antigos líderes.

Cerca de 600 civis, incluindo perto de 50 crianças e adolescentes, foram mortos desde o golpe de Estado, indicou a Associação de Assistência aos Presos Políticos (AAPP).

O número pode ser mais elevado, ressalvou a AAPP, estimando que cerca de 2.700 pessoas foram detidas, muitas sem acesso a advogados, não existindo contacto com as famílias.

Tanto os observadores internacionais como a comissão eleitoral deposta pela junta militar após a tomada do poder negaram a existência de irregularidades, apesar da insistência de alguns comandantes do Exército, cujo partido detém 25% dos lugares no parlamento birmanês.