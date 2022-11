Porta-voz nega hospitalização de Lavrov e diz que ministro russo está a trabalhar

JN Hoje às 12:18 Facebook

A porta-voz do ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, desmentiu as notícias do internamento do titular da pasta, Sergei Lavrov, e diz que o ministro está de boa saúde, em Bali, na Indonésia, onde vai participar na cimeira do G20.

O arranque da cimeira dos G20, em Bali, na Indonésia, ficou marcado pelo encontro, à margem da cimeira, entre os presidentes da China, Xi Jinping, e dos EUA, Joe Biden, esta segunda-feira. Do dia fica, ainda, a notícia da hospitalização do ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov.

Um acontecimento desmentido, entretanto, pela assessora do ministro. "Estamos a ler as notícias na Indonésia e não acreditamos no que os nossos olhos estão a ver - parece que o senhor Lavrov foi hospitalizado", escreveu Maria Zakharova, numa mensagem no Telegram, acompanhada de um emoji de "smile" a chorar a rir e um vídeo do governante, de calções e t-shirt, aparentemente no pátio do hotel, alegadamente, em Bali.

"Isto é realmente o nível mais levado de notícias falsas", disse Zakharova, que colocou ainda um vídeo de Lavrov e uma "selfie" do ministro, que representa a Rússia na cimeira que reúne os países mais ricos do Mundo, em substituição do presidente russo Vladimir Putin.

As imagens estão também a circular no Twitter e não estão isentes de especulação. Do "corpo" jovem ao iPhone em cima da mesa, tudo serve para desacreditar a versão russo, em vídeo, que desmente as fontes oficiais indonésias que relataram o internamento de Lavrov.