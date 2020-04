Portugal, Espanha e França querem plano europeu para enfrentar consequências

JN/Agências Hoje às 19:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal, Espanha e França manifestaram esta sexta-feira o seu apoio à criação de "um ambicioso plano de recuperação europeu" financiado conjuntamente e que seja coerente com as prioridades da União Europeia, para responder à crise provocada pela ​​​​​​​Covid-19.

Uma nota publicada na página da internet do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha informa que os secretários de Estado dos Assuntos Europeus dos três países, Ana Paula Zacarias, Juan González-Barba e Amélie de Montchalin, abordaram este tema por videoconferência.

Na reunião virtual, os três secretários de Estado defenderam que uma verdadeira autonomia estratégica europeia deveria ser construída nos setores da saúde, agricultura e indústria, assim como uma Europa mais soberana, unida e solidária.

Os três países estão convencidos de que a resposta à crise "também é europeia", tendo ainda manifestado o seu apoio às medidas já decididas a nível dos 27 para coordenar a ação dos Estados-membros, proteger os europeus e ajudar as empresas e os trabalhadores.

Para estes responsáveis governamentais, "só a solidariedade europeia permitirá superar a epidemia e revitalizar" as suas economias, e nenhum país será capaz de recuperar sozinho.

Por esta razão, Portugal, Espanha e França manifestaram o seu apoio a "um ambicioso plano europeu de recuperação, financiado conjuntamente e coerente com as prioridades europeias, em particular a luta contra as alterações climáticas, a estratégia digital da União e o desenvolvimento de uma Europa mais social".

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.