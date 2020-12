Portugal na lista vermelha da Suíça "não se justifica", diz secretária de Estado

JN/Agências Hoje às 15:35 Facebook

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas considera que a Suíça não tem motivos para incluir Portugal numa lista vermelha, que a partir desta segunda-feira obriga a quarentena no regresso, e garante que está a tentar alterar a situação.

"Esta decisão foi tomada numa altura em que Portugal estava no pico da segunda vaga. Já não se justifica, porque nós temos menos novos casos por 100 mil habitantes do que tem a Suíça e o critério da Suíça é pôr na lista vermelha os países com mais casos do que a Suíça por 100 mil habitantes", afirmou Berta Nunes.

Em declarações à agência Lusa, a governante revelou que recebeu várias queixas de portugueses que não aceitam a medida, alguns dos quais já subscreveram uma petição para Portugal sair dessa lista vermelha, a qual reunia esta segunda-feira 11 878 assinaturas.

"Temos desenvolvido contactos com as autoridades suíças, com o nosso embaixador na Suíça, que nos tem mantidos informados da situação, e aqui no ministério [dos Negócios Estrangeiros] estamos a desenvolver contactos para que a Suíça retire Portugal dessa lista vermelha, porque não se justifica", adiantou.

Segundo Berta Nunes, a Suíça ainda não respondeu às pretensões portuguesas, mas o motivo que levou o país a colocar Portugal na lista não está atualizado.

Isto porque a decisão suíça foi tomada "quando Portugal estava no pico desta segunda vaga", disse.

"Temos vindo a baixar e estamos numa situação em que temos menos casos do que a Suíça por 100 mil habitantes", reiterou.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5 694 mortes e 350 938 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 71 012, menos 851 casos em relação a domingo.

Dados oficiais mostram que este é o número mais baixo de novos casos num só dia desde 20 de outubro, quando foram registados 1876.

Ainda sem resposta da Confederação Suíça estão os autores da petição que pretende travar esta quarentena obrigatória para quem regresse à Suíça, oriundo de Portugal.

A petição foi lançada na rede social Facebook, na página "Emigrar para a Suíça", e exige a retirada de Portugal da lista de países considerados de elevado risco de infeção pelo novo coronavírus.

A partir desta segunda-feira, todos os portugueses que viajem ao país de origem estão obrigados a fazer uma quarentena de 10 dias após o seu regresso a território suíço.