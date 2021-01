Portugal suspende voos de e para o Brasil a partir de sexta-feira

R.N.C. Hoje às 16:20 Facebook

O Governo vai suspender os voos de e para o Brasil a partir de 29 de janeiro, esta sexta-feira, e até 14 de fevereiro.

"O Governo decidiu suspender os voos de e para o Brasil, a partir das 00h00 do dia 29 de janeiro, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica a nível mundial, o aumento dos casos de infeção por SARS-CoV-2 em Portugal e a deteção de novas estirpes do vírus", lê-se no comunicado do Ministério da Administração Interna.

A informação foi divulgada esta quarta-feira e prevê-se que as regras seja as mesmas que as aplicadas ao Reino Unido. Ou seja, apenas são permitidas deslocações entres os dois países se forem de natureza humanitária, repatriamento e de cidadãos com autorização de residência em Portugal.

Os testes PCR à covid-19 com resultado negativo serão igualmente exigidos à entrada em território nacional, pelo que deverão ser feitos 72 horas antes do embarque. Na chegada à Portugal, os viajantes terão de cumprir uma quarentena de 14 dias "no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde", precisa o documento do Governo.

Caso alguém viaje de um aeroporto português para o Brasil terá de ter igualmente um teste negativo, caso contrário poderá "ser recusado o embarque" "Ao chegar aos aeroportos nacionais têm ainda, obrigatoriamente, de aguardar pelo voo de ligação aos respetivos países em local próprio no interior do aeroporto", conclui o Ministério da Administração Interna.