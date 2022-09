Português acusado de agressão sexual a funcionária de hospital em Espanha

C. C. Hoje às 15:33 Facebook

Um homem de nacionalidade portuguesa, de 42 anos, foi detido pelas autoridades espanholas por alegadamente ter agredido sexualmente uma funcionária do Hospital Universitário de Navarra.

Segundo avança a imprensa regional, o crime terá sido cometido na sexta-feira, dia 2 de setembro, quando a vítima estava prestes a ir para casa já no final do turno de trabalho, altura em que terá sofrido uma agressão sexual ainda dentro da unidade hospitalar.

Após as diligências das autoridades, o português foi detido na quarta-feira como alegado autor do crime, tendo as forças policiais autonómicas prestado assistência psicológica e jurídica à vítima.

Esta sexta-feira, os profissionais de saúde reuniram-se silenciosamente em frente ao hospital onde terá decorrido a agressão em sinal de repulsa pelo caso de violência.