Português assaltava veículos de 15 em 15 dias em parque de hotel na Galiza

A Guarda Civil espanhola deteve um homem de nacionalidade portuguesa, de 68 anos, como sendo o presumível autor de 16 roubos realizados, em plena luz do dia, ao interior de viaturas que estariam estacionadas num parque junto a um hotel em Oia, na província de Pontevedra (Galiza).

"Estes assaltos repetiam-se aproximadamente a cada 15 dias. Por isso, foram acionados os dispositivos de vigilância", explicou em comunicado a Guarda Civil, citada pela agência espanhola Europa Press. O local estava, por isso, referenciado e, em todos os casos, o suspeito partia sempre os vidros das viaturas.

Segundo as autoridades, o homem foi surpreendido quando cometia outro assalto, mas ainda conseguiu fugir. No entanto, acabaria por ser intercetado mais tarde pelas autoridades, que constataram que, no mesmo dia, já teria furtado mais dois carros, levando produtos eletrónicos.

O detido, que tem antecedentes criminais pelos mesmos crimes, foi levado a um tribunal de Tui e vai aguardar julgamento em liberdade.