Português atira dois mil euros em notas pela janela de hotel no Brasil

Um turista português, de 56 anos, decidiu atirar mais de dois mil euros (cerca de 14 mil reais) em notas do quarto de hotel onde se encontrava instalado em Salvador, no Brasil. O episódio aconteceu no sábado à noite no Hotel Monte Pascoal, no bairro da Barra, conhecido por ser um dos locais mais frequentados por turistas na capital baiana.

De acordo com a imprensa brasileira, várias equipas da Polícia Militar foram chamadas ao local devido à "ocorrência de tumulto", uma vez que a situação causou a aglomeração de cerca de 50 pessoas.

Ao portal de notícias brasileiro G1, o diretor da unidade hoteleira disse desconhecer o motivo que levou o hóspede a fazer tal distribuição.

"Realmente um facto inusitado, surreal, no qual nós desconhecemos os verdadeiros motivos", contou Glicério Lemos, adiantando que o português chegou àquele espaço na sexta-feira e ficou ali alojado até domingo.

"Assim que a nossa segurança percebeu, acionamos a Polícia Militar justamente para evitar aglomeração, principalmente nesse período de covid-19, onde temos que obedecer todos os protocolos para evitar aglomerações", acrescentou.