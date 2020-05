Português atropelado mortalmente na Suíça era de Esposende

Joaquim Gomes Hoje às 20:12 Facebook

O cidadão português atropelado mortalmente, esta segunda-feira, numa autoestrada da Suíça era natural da região do Minho, do concelho de Esposende, onde será sepultado nos próximos dias em jazigo de família, após transladação.

Segundo apurou o JN, Bruno Abreu, de 36 anos, era natural da freguesia de Belinho, em Esposende, onde a notícia do acidente correu célere ao longo da tarde, tal como na comunidade onde estava emigrado e principalmente no clube de ciclismo que integrava.

A freguesia de Belinho está em choque com a morte de Bruno Abreu, que deixa viúva e dois filhos, tendo a associação dos Minhotos de Lausanne, onde Bruno Abreu era ciclista, emitido uma nota pública de pesar. "Tantos quilómetros fez com as cores desta associação e neste momento de grande tristeza choramos assim o seu falecimento", pode ler-se na publicação.

O acidente ocorreu quando Bruno Abreu parou na faixa de emergência e saiu do automóvel para mudar um pneu do seu carro, no percurso entre Lausanne e Genebra.

Em comunicado, a Polícia Cantonal de Vaud afirma que o acidente aconteceu cerca das 9 horas da manhã, hora de Lisboa, desta segunda-feira, revelando que um motorista, de nacionalidade suíça, com 54 anos, colidiu com o português, que se encontrava na faixa de emergência, fora do veículo de entregas onde seguia, para mudar o pneu furado.

"A vítima tinha parado a sua viatura, numa berma da estrada, pouco antes de Bursins, na sequência de um furo, mas apesar da rápida chegada dos serviços de emergência, acabou por perder a vida ainda no local do acidente", informa a Polícia Cantonal de Vaud.