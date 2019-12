Português morto pela polícia suíça após episódio de violência doméstica

Ana Peixoto Hoje às 10:35 Facebook

Um português foi morto a tiro pela polícia em Genebra, Suíça, que tinha feito uma deslocação a casa do emigrante por causa de um episódio de violência doméstica.

Segundo o jornal suíço "Bom Dia", a polícia foi chamada a um prédio do bairro de Acacias, na cidade suíça de Genebra, onde se deparou com o português, natural de Viana do Castelo, com uma arma branca.

Segundo o JN apurou, foram os vizinhos do português que chamaram as autoridades após terem ouvido gritos no interior da habitação.

Depois de neutralizar o português, a polícia encontrou no apartamento a esposa ferida por uma bala.

O português, natural de Vilarinho, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, foi transportado para o hospital onde acabou por morrer.

O casal tinha um bebé do sexo masculino.