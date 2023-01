Português de 21 anos morre numa colisão com camião em Espanha

Um jovem de 21 anos de nacionalidade portuguesa morreu, esta quarta-feira de manhã, na sequência de uma colisão frontal entre a viatura em que seguia e um camião, em Albuquerque, na província de Badajoz (Espanha). A vítima era residente em Portalegre.

O acidente ocorreu ao quilómetro 64 da Ex-303, tendo o alerta sido dado às 11.15 horas.

A vítima mortal conduzia um Peugeot quando terá colidido com um camião numa curva, tendo o ligeiro de passageiros entrado em despiste e capotado para fora da estrada. O condutor ficou encarcerado e morreu no local, tendo o corpo sido transportado para o Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

No local, esteve uma ambulância do Serviço de Saúde da Extremadura e médicos do posto de saúde bem como uma equipa de bombeiros e uma patrulha de trânsito da Guardia Civil.