Português detido após atravessar fora da passadeira e fugir em Vigo

A Polícia Local de Vigo deteve, na segunda-feira, um cidadão de nacionalidade portuguesa, de 45 anos, pela alegada prática de um crime de desobediência e resistência à autoridade.

Segundo fontes policiais, citadas pela agência Europa Press, os factos aconteceram na segunda-feira, pelas 12.45 horas, na Gran Vía, quando uma patrulha da polícia, que realizava trabalhos de controlo e vigilância, intercetou um homem com um cão a atravessar a estrada fora da passadeira.

Depois de ser chamado à atenção pelas autoridades, o indivíduo terá ignorado as instruções que recebera e seguiu para um estabelecimento da zona. No seu encalço, acabariam por seguir, no entanto, os agentes para identificar o homem e multá-lo.

Uma vez fora das instalações, os polícias solicitaram ao português a respetiva documentação, mas este terá recusado fornecê-la. Tentando evitar ser identificado, o homem terá começado a correr, novamente fora da passagem pedonal, pelo meio do trânsito, o que obrigou alguns condutores a desviarem-se.



Assim que foi intercetado, o suspeito retirou a carteira com os documentos, que atirou ao chão, e voltou a fugir, atravessando a via novamente entre os veículos. Viria a ser detido numa rua adjacente à Gran Vía.