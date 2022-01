Português detido em Espanha por conduzir alcoolizado e com espingarda

César Castro Hoje às 07:17 Facebook

Um português, de 48 anos, foi detido na madrugada do passado domingo, em Verín, na província de Ourense, na Galiza, por conduzir com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e por porte ilegal de arma.

Segundo informou o Instituto Armado espanhol, o Audi A6 com matrícula francesa foi intercetado por uma patrulha da Guardia Civil depois de ter sido visto a circular de forma "irregular" na estrada OU-1007, em direção a Feces de Cima, pelas 3.45 horas de domingo.

Ao aproximarem-se do veículo, os agentes aperceberam-se que o condutor, de nacionalidade portuguesa, apresentava "sinais evidentes" de estar sob efeito de álcool. Submetido a um teste de alcoolemia, acusou uma taxa de 0,6 g/l. Consigo, transportava ainda uma espingarda, mas sem a respetiva documentação.

O homem, que acabou detido por conduzir embriagado e por porte ilegal de arma, pode agora enfrentar uma pena de prisão que pode ir de um a dois anos, uma multa de seis a 12 meses e ficar inibido de conduzir de seis a dez anos.