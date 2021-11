Português detido por despiste que matou dois jovens em Badajoz

Teixeira Correia Hoje às 14:05 Facebook

Foi detido em Espanha pela Guardia Civil um cidadão português de 28 anos, condutor de uma viatura que se despistou em Badajoz, causando a morte de dois jovens portugueses.

O indivíduo estava internado no Hospital de Mérida e estava a ser investigado pela Guardia Civil, por dois crimes de homicídio por negligência, por conduzir sobre efeitos de três tipos de estupefacientes.

O acidente ocorreu no passado dia 4 de outubro na A-5, perto de Guareña, no limite da província de Badajoz, em Espanha. Na sequência de uma saída da estrada, o veículo capotou e originou a morte de dois jovens também portugueses, um homem de 22 e uma mulher de 24 anos, que viajavam na viatura Mercedes de matrícula portuguesa. Do acidente resultaram também feridos o condutor e um quarto ocupante, de 39 anos, sendo todos de nacionalidade portuguesa e residentes em Lisboa.

No dia do acidente, o jornal eletrónico "Hoy", da província de Badajoz, revelou que depois de serem estabilizados no local, os dois homens foram transportados para o hospital de Mérida. O ferido mais grave, o homem de 28 anos e condutor da viatura, ficou internado devido a um traumatismo cranioencefálico. O outro acidentado, de 39 anos, sofreu contusões ligeiras.

Os agentes do Destacamento de Trânsito da Guardia Civil deslocados para o local do acidente efetuaram diversos testes ao condutor de deteção de substâncias estupefacientes no organismo, que deram positivos para a presença de três substâncias diferentes, dados que foram posteriormente confirmados pelo laboratório da Direção Geral de Trânsito.

Para além dos testes, os militares detetaram nas roupas do condutor e no interior do veículo várias quantidades de droga. Os agentes vieram depois a apurar que os passageiros do veículo sinistrado tinham estado em vários municípios de Espanha a adquirir os produtos estupefacientes, antes de regressarem a Portugal.

Com todas as provas incriminatórias conseguidas, foram instruídas as diligências necessárias que concluíram na detenção do condutor do veículo pelos crimes de homicídio por negligência grave, cujo expediente foi remetido para o Julgado de Instrução de Don Benito (Badajoz), onde será ouvido em primeiro interrogatório e conhecer as medidas de coação.