Português drogado conduzia a 200 km/hora com filha de três anos no carro

Um homem foi apanhado a conduzir sob o efeito de drogas e em excesso de velocidade na autoestrada A-52, na zona de Zamora, em Espanha. A Guardia Civil deteve o português, que viajava desde França com a filha de três no carro.

O homem, que viajava num Audi com matrícula francesa, estava a caminho de Portugal para desfrutar do período de Natal com a esposa e a filha de três anos de idade.

Além de estar a conduzir sob o efeito haxixe, o português tinha várias gramas da substância no veículo. Foi intercetado na autoestrada A-52 por uma ação de controlo de velocidade, álcool e drogas da Guardia Civil, nas proximidades de Puebla de Sanabria, na região de Zamora, a conduzir a 200 quilómetros hora.

Este tipo de comportamento é punido em Espanha com uma multa de até 600 euros e a consequente perda de seis pontos na carta, por excesso de velocidade. A isto deve acrescentar-se uma multa de mil euros por conduzir sob a influência de drogas que, neste caso específico, será aumentada pela posse de narcóticos no veículo.

"A ingestão de bebidas alcoólicas, bem como de drogas e substâncias tóxicas, influencia o condutor de um veículo ao reduzir a capacidade sensorial, os reflexos e a atenção enquanto conduz, distorcendo a perceção da realidade", relembra a Guardia Civil, citada pelo jornal espanhol "La Opinion - El Correo de Zamora".