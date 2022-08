Português em risco de vida após ser atingido a tiro por vizinho na Suíça

Um português, de 44 anos, ficou gravemente ferido na terça-feira depois de ter sido atingido a tiro no apartamento em que viva pelo vizinho, em Chavornay, no cantão de Vaud, na Suíça, por motivos ainda por esclarecer. A vítima foi transportada para o hospital e corre perigo de vida. Já o presumível autor dos disparos apresentou-se à polícia e foi detido.

"Esta terça-feira, por volta das 19.30 horas, a polícia cantonal foi informada que vários tiros foram ouvidos em Chavornay. Enquanto as patrulhas circulavam pelo local, um homem telefonou à polícia afirmando que tinha disparado vários tiros do seu apartamento contra o vizinho do prédio em frente, ferindo-o gravemente", esclareceu, esta quarta-feira, a polícia suíça em comunicado.

Quando chegaram ao local, os agentes constataram que a vítima, um cidadão de nacionalidade portuguesa de 44 anos, estava gravemente ferida na parte superior do corpo. O homem foi socorrido no local pelos paramédicos e, de seguida, transportado de ambulância para o Centro Hospitalar Universitário Vaudois, onde se encontra em estado muito grave.

Já o presumível autor dos disparos, um suíço de 63 anos, foi detido na entrada de casa sem oferecer resistência e vai ser presente às autoridades judiciárias competentes daquele país, que investigam agora as circunstâncias do crime.