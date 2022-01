Português entre os quatros detidos por roubo a mulher com deficiência em Sevilha

César Castro Hoje às 14:46 Facebook

A Polícia Local de Sevilha deteve esta madrugada quatro homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 24 anos, suspeitos de assaltarem na via pública, com violência, uma mulher portadora de deficiência, fraturando-lhe o braço. Os indivíduos, um de nacionalidade portuguesa, dois espanhóis e um romeno, somam 43 detenções e não está descartado que estejam envolvidos em outros roubos semelhantes efetuados recentemente na capital andaluza.

Segundo informa a página "Emergências de Sevilha", a mulher de 35 anos foi assaltada, na via pública, no distrito industrial de San Pablo, tendo-lhe sido retirada a bolsa com pertences e documentação pessoal. A vítima, que é portadora de deficiência, com 40% de incapacidade, ficou com o braço fraturado devido à violência do roubo.

Tudo aconteceu pouco depois das duas da manhã quando os agentes da Polícia Local de Sevilha detetaram um carro ocupado por quatro pessoas que, apercebendo-se da presença das autoridades, fugiu a toda velocidade para a rotunda de São Lázaro em direção ao bairro de São Jerónimo.

"Durante a perseguição, que decorreu a alta velocidade e à qual se juntaram outras autoridades policiais, o veículo passou por vários grupos de semáforos vermelhos, colocando em risco o trânsito", é possível ler.

Uma vez dentro do bairro de São Jerónimo, continuam as autoridades, "os ocupantes abandonaram o veículo perseguido pelos agentes e foram detidos a poucos metros de distância, apesar de oferecerem forte resistência aos mesmos". De acordo com o "Diário de Sevilha", entre os quatro detidos está um cidadão de nacionalidade portuguesa, dois espanhóis e um romeno.

Dentro da viatura, as autoridades conseguiram encontrar uma catana, uma faca, luvas e diversos objetos pessoais, além dos pertences e documentação da vítima, que viria a ser localizada, mais tarde, no serviço de emergência do Hospital Virgen del Rocío, em Sevilha.