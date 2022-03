Português está com a família num bunker em Kherson, cidade tomada pelos russos

Oleksandr Kovalchuk casou com uma ucraniana e vive em Portugal, mas em outubro foi a Kherson, perto da península da Crimeia​​​​​​, ter o segundo o filho. Nos primeiros dias da guerra, chegou a refugiar-se na cave de casa e depois num bunker com a mulher e os dois filhos, um de dois anos e um bebé com pouco mais de três meses. E abrigado tem-se mantido porque de Kherson já não consegue sair: a cidade está tomada pelos russos.

Oleksandr Kovalchuk, de 26 anos, nasceu na Ucrânia, mas veio para Portugal com 11 anos, onde se manteve até agora. Tal como os pais, que cá vivem, adquiriu a nacionalidade portuguesa. Em outubro do ano passado, um mês antes de o filho nascer, viajou com a mulher, de 23, para a Ucrânia.