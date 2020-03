Português ferido em perseguição marítima ao largo de Gibraltar

Paulo Lourenço Ontem às 22:28 Facebook

Duas pessoas morreram numa colisão entre um barco-patrulha da polícia de Gibraltar e uma lancha de 14 metros durante uma operação coordenada com as autoridades espanholas. Do acidente, que se acredita estar relacionado com o narcotráfico, resultaram ainda mais dois feridos, um deles um homem de origem portuguesa.

"A Polícia Real de Gibraltar está a investigar as circunstâncias que originaram a colisão no mar", afirma o governo de Gibraltar, explicando que este tipo de embarcação - onde, ao todo, seguiam três espanhóis oriundos de Ceuta e um português - é "vulgarmente usado na atividade de tráfico de drogas".

O barco tinha quatro motores externos de 300 cavalos e equipamento de radar.

"A perseguição em alta velocidade surgiu depois do navio suspeito ter sido detetado e os ocupantes questionados sobre o apoio ao tráfico ilícito de drogas", explica uma nota do governo de Gibraltar, enclave sob tutela inglesa situado no sul de Espanha.

Os dois feridos foram tratados no Hospital San Bernardo, em Gibraltar, e estão sob custódia policial após serem detidos por crimes de navegação perigosa, importação proibida e obstrução à polícia.