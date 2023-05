Português ferido num tiroteio em França

JN Hoje às 15:22 Facebook

Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, no sábado passado, no nordeste de França, após um indivíduo ter disparado a partir do carro onde se encontrava. Uma das vítimas é um homem português de 29 anos.

O incidente ocorreu cerca das 19 horas (locais) na cidade de Villerupt. Dos cinco feridos, três estão em estado muito grave, um deles com o prognóstico vital comprometido. O estado de saúde das vítimas está a "melhorar", mas duas pessoas "ainda apresentam elementos preocupantes sem que o seu prognóstico vital se tenha comprometido nesta altura", anunciou, na segunda-feira, o procurador-geral de Nancy, François Capin-Dulhoste.

Segundo o jornal local "Actu", entre os feridos está um homem português de 29 anos. As restantes vítimas são um jovem luxemburguês de 17 anos que foi baleado na cabeça, um homem francês de 20 anos ferido no peito, um homem francês de 30 anos ferido no peito e no braço e uma mulher argelina de 30 anos baleada na anca.

O autor dos disparos, que terá usado uma pistola-metralhadora, esteve inicialmente em fuga, mas foi detido na segunda-feira, às 6.05 horas, na casa do irmão em Villerupt. O suspeito de 38 anos tem antecedentes criminais e já foi detido em flagrante por tentativa de homicídio.

Segundo os primeiros elementos recolhidos pelas autoridades, o tiroteio poderá estar ligado ao tráfico de drogas.