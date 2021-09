Português morre eletrocutado durante furacão Ida nos EUA

R. S. Hoje às 17:11 Facebook

Um cidadão português, de 58 anos, morreu eletrocutado, na semana passada, durante a passagem do furacão Ida, em Nova Jérsia, nos Estados Unidos.

Aventino Soares, natural dos Arcos de Valdevez mas a viver na região de Bloomfield, em Nova Jérsia, morreu na quinta-feira passada enquanto tentava ligar um gerador de eletricidade.

De acordo com as autoridades locais, citadas pela imprensa regional, o cidadão português foi encontrado inconsciente por agentes da Polícia, por volta das 23.30 horas locais, perto de casa. Estava deitado no chão, de cara para cima, com um cabo elétrico na mão e rodeado por água. "Determinou-se que foi eletrocutado", explicou o responsável pela Polícia de Bloomfield, Anthony Sisco. Os bombeiros, acrescentou, chegaram pouco depois mas já não conseguiram reverter o quadro e o óbito foi declarado no local.

Aventino foi uma das pelo menos 27 pessoas - de acordo com o mais recente balanço do governador de Nova Jérsia - que morreram em Nova Jérsia durante a passagem do furacão Ida, um dos mais mortais que alguma vez atingiram o estado norte-americano. Muitas vítimas morreram dentro dos carros, ameaçados pela subida das enchentes. Ao todo, o fenómeno natural provocou pelo menos 52 pessoas em Nova Jérsia, Nova Iorque, Connecticut, Maryland, Pensilvânia e Virgínia.

De acordo com o site "NJ", principal jornal online no estado de Nova Jérsia, Aventino Soares, emigrado nos EUA desde 1986, estava em Bloomfield desde 1997 (antes tinha morado em Newark). Era membro fundador de uma organização sem fins lucrativos chamada "Amigos do Vale USA", que tinha como objetivo atual recolher fundos para restaurar a igreja de São Pedro do Vale, na freguesia de Vale, no concelho de Arcos de Valdevez. Nas redes sociais, a associação lembrou o "cidadão exemplar na honestidade, no caráter e na honra, uma pessoa que sempre distribuiu motivação e bom ânimo a todos os que desfrutaram da sua presença".

Aventino deixa mulher, de 41 anos, três filhos e vários netos.