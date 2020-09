Português morre em acidente de mota na Suíça

JN/Agências Hoje às 19:39 Facebook

Um português de 41 anos morreu, esta terça-feira de manhã, em Aubonne, na Suíça francesa, em consequência de um despiste de mota.

Em comunicado, a Polícia Cantonal de Vaud informou que o acidente ocorreu pelas 11.30 locais (10.30 em Lisboa), na estrada nacional de Féchy em direção a Aubonne.

O motociclista despistou-se numa curva, embatendo de forma violenta na vedação metálica de uma propriedade, ficando inconsciente.

A vítima foi assistida no local pelos serviços de emergência e seguiu de helicóptero para o Centro Hospitalar Universitário Vaudois onde acabou por morrer.

No local do acidente estiveram cinco patrulhas da "gendarmerie" e vários assistentes de segurança da comuna de Aubonne.

A estrada esteve fechada durante cerca de quatro horas para permitir a intervenção dos serviços de emergência e para a elaboração do relatório por parte das autoridades.

A Polícia Cantonal de Vaud apela a eventuais testemunhas do acidente para auxiliarem as autoridades nas investigações em curso, de modo a determinar as circunstâncias que levaram ao despiste do motociclista português, que residia perto da zona do acidente.