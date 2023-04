Português morre num acidente em França a caminho de casa

JN Hoje às 09:07 Facebook

Um homem de 54 anos, de nacionalidade portuguesa, morreu, na madrugada da passada sexta-feira, num acidente rodoviário em Coursac, França.

O sinistro, que envolveu apenas a viatura do português, ocorreu por volta das 5.30 horas (hora local), na autoestrada A89, em Dordogne, no sudoeste francês. De acordo com o jornal local "Sud-Ouest", que cita a guarda francesa, o carro embateu num talude e capotou na sequência de um despiste, cuja causa está a ser investigada.

Na viatura seguiam três homens, todos de nacionalidade portuguesa, que viajavam com destino a Portugal. A vítima mortal era o único passageiro que seguia na parte de trás. O condutor, de 51 anos, e o passageiro do lado, de 42, sofreram ferimentos e foram transportados para o hospital de Périgueux.