Português morto à facada por jovem de 17 anos na Suíça

Um português de 22 anos, nascido na Suíça, foi encontrado sem vida pelas autoridades do cantão de Valais, em Chippis, na madrugada de sábado, cerca das 5.50 horas. Um jovem de 17 anos, com quem tinha uma relação familiar, foi detido.

O corpo do português foi encontrado com marcas de facadas cerca das 5.50 horas de sábado, perto do campo de futebol de Chippis, no cantão de Valais. Apesar de os meios de socorro terem sido chamados ao local, não foi possível salvar o jovem, revela a Polícia Cantonal de Valais em comunicado.

Ainda na noite de sábado, um jovem sérvio de 17 anos, que "teria uma relação familiar com o português", foi detido pelas autoridades, por suspeita da autoria do crime. "Neste momento da investigação, tratar-se-á de um crime relacionado com um acerto de contas num ambiente familiar alargado", afirmou Alexandre Sudan, presidente do Tribunal de Menores local, ao jornal "Le Nouvelliste".

O mesmo jornal revela que o homem português tinha um filho que é sobrinho do alegado homicida e que as autoridades consideram que se terá tratado de um ajuste de contas "não-premeditado". O suspeito foi colocado em prisão preventiva.