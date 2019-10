Português sob efeito de cocaína causa acidente mortal em Sevilha

JN Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um motociclista morreu quinta-feira na sequência de uma colisão com uma viatura conduzida por um português, sob efeito de álcool e drogas, num bairro de Sevilha, em Espanha. José Enrique SP ficou em prisão preventiva.

José Enrique SP, de 34 anos, já tinha sido acusado de roubos e outros crimes no bairro de La Corza, em Sevilha, Espanha. Na manhã desta quinta-feira, conduzia um Volkswagen Golf e a taxa de alcoolemia era três vezes superior ao permitido por lei. O condutor português tinha também consumido cocaína.

O acidente aconteceu as 8.15 horas desta quinta-feira: o português, conhecido por "El Portu", terá atropelado mortalmente o motociclista, de 44 anos. Abandonou o local e deixou a vítima ferida na estrada, segundo o "Diário de Sevilha".

O homem escondeu-se depois na casa de familiares (também com antecedentes criminais) perto do local do acidente.

Durante uma hora, o condutor foi procurado pelas autoridades e quando foi encontrado negou a implicação no acidente, muito embora o seu veículo - danificado na parte da frente devido à colisão - permanecesse à porta da casa dos familiares.

O motociclista foi transferido em estado muito grave para o hospital, onde faleceu duas horas e meia após o atropelamento. A polícia local de Sevilha está a investigar se o português estava sozinho ou acompanhado no carro.

O condutor permanece sob custódia das autoridades e deverá ser acusado de homicídio involuntário.