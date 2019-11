Português tenta sair da Galiza com roda do carro bloqueada pela Polícia

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 12:24 Facebook

Agentes do Destacamento de Trânsito da Guarda Civil de O Porriño, Galiza, intercetaram um veículo de matricula portuguesa que circulava na autoestrada A-55, em direção a Portugal, com uma das rodas dianteiras bloqueadas.

Segundo comunicado daquele destacamento, o veículo tinha sido bloqueado horas antes, no âmbito de outra operação policial em que o condutor acusou drogas.

A mesma fonte informa que o caso ocorreu na semana passada, quando as autoridades receberam "vários alertas de condutores a informar que um veículo circulava a uma velocidade muito reduzida pela faixa esquerda da A-55, na zona de Tui, em direção a Portugal, provocando situações de perigo de colisão". Uma patrulha foi no seu encalço e intercetou-a, "comprovando que se tratava de um veículo de matricula portuguesa, que circulava com velocidade reduzida com um 'cepo imobilizador (trava de roda)' colocado na roda dianteira direita".

De acordo com a Guardia Civil, "o carro, que levava a roda totalmente destruída, tinha sido imobilizado horas antes por outra patrulha, porque o condutor dera resultado positivo num teste de consumo drogas quando circulava pela N-550 na zona de Guillarei".

O condutor luso, proprietário do veículo, foi notificado como suspeito de delito contra a segurança rodoviária por circular de forma negligente com evidente risco para os demais condutores. O caso foi entregue ao Juzgado de Instrução de Tui.