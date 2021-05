Português Tiago Corais reeleito vereador em Oxford

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

O português Tiago Corais foi reeleito vereador [city councillor] pela localidade de Littlemore, nos arredores de Oxford, pelo Partido Trabalhista, de acordo com os resultados anunciados este sábado.

Corais recebeu 686 votos, garantindo um dos dois lugares disponíveis naquela circunscrição, tendo o outro ido para a também trabalhista Nadine Bely-Summers (711 votos).

O bracarense de 42 anos manifestou-se "muito satisfeito por continuar a ter a aprovação dos residentes" e prometeu manter um diálogo permanente nos próximos meses para resolver uma das questões mais polémicas, as restrições à circulação de automóveis.

"Vamos escutar e procurar cumprir as expectativas para ver se esta é uma boa solução ou se devemos mudar. Temos de envolver os residentes na solução", vincou, em declarações à Agencia Lusa.

O município de Oxford manteve-se sob o controlo do Partido Trabalhista, que elegeu 34 dos 48 assentos em disputa.

Apesar de o Reino Unido já não fazer parte da União Europeia (UE), cidadãos europeus continuam a poder concorrer e votar nestas eleições porque deveriam ter sido realizadas em 2020, durante o período transitório pós-Brexit.

Também candidato pelo "Labour", o português Carlos Castro não conseguiu ser eleito em Crawley, onde concorreu pela freguesia de Tilgate nas eleições do município e também pela circunscrição de Maidenbower and Worth nas eleições do conselho distrital West Sussex County Council.

No geral, foram a votos cerca de 4600 autarcas em 143 municípios em Inglaterra nas eleições locais de 6 de maio.

Dos 128 municípios cujos resultados já foram apurados, o Partido Conservador conseguiu o controlo em 55, o Partido Trabalhista de 44, os Liberais Democratas de cinco, mas em 24 municípios não existe uma maioria absoluta.

Dos 13 presidentes de Câmara Municipal [mayors] eleitos diretamente, o "Labour" elegeu oito, incluindo Manchester, Cambridgeshire e Oeste de Inglaterra, enquanto os "tories" mantiveram West Midlands e Tees Valley.

Três continuam por apurar, incluindo Londres, onde o trabalhista Sadiq Khan é favorito.

Na Escócia, onde o Partido Nacionalista Escocês (SNP) assegurou 64 dos 129 assentos da Assembleia regional e um quarto mandato consecutivo à frente do Governo autónomo, mas ficou aquém da maioria absoluta.

No País de Gales, o Partido Trabalhista garantiu 30 dos 60 deputados do parlamento regional e assim vai formar governo por mais cinco anos.