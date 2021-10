Portuguesa da UBI em Erasmus morre na Polónia

Miguel Conde Coutinho e Rita Salcedas com Angélica Cavaleiro Hoje às 12:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma portuguesa de 20 anos, estudante de uma faculdade em Varsóvia, Polónia, no âmbito do programa Erasmus, foi encontrada morta na varanda de uma residência universitária, na quinta-feira de manhã.

A jovem, confirmou o JN junto de fonte oficial da universidade, era estudante de Economia na Universidade da Beira Interior (UBI), na Covilhã.

O corpo da jovem foi encontrado na zona exterior do rés-do-chão dos dormitórios anexos à Faculdade de Desporto de Varsóvia, em Marymonckiej, cerca das 7.50 horas locais de quinta-feira, por um funcionário. De acordo com as autoridades, citadas pela imprensa local, a estudante estaria a tentar chegar ao edifício através da varanda quando, em circunstâncias ainda por esclarecer, terá escorregado.

De acordo com informações da Polícia recolhidas por jornais da região, a vítima não estudava na faculdade perto da qual aconteceu o acidente, mas sim na Universidade de Tecnologia de Varsóvia.

Contactada pelo JN, a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas disse estar ao corrente do caso e a apurar o máximo de informações.