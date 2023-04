Portuguesa de 12 anos obrigada a casar em Sevilha

JN Hoje às 11:50 Facebook

A polícia espanhola teve conhecimento do caso através de uma denúncia de violência doméstica no bairro de El Vacie. A menina, abandonada pelos pais após o casamento, está numa casa de acolhimento e o suposto marido, também menor, foi detido por maus-tratos.

Uma menina portuguesa de 12 anos foi obrigada a casar-se no bairro espanhol de El Vacie, em Sevilha. O marido, um menor que tinha escapado, em janeiro, de um centro penitenciário de jovens, foi detido por ter agredido a menina.

Segundo avança o jornal "Diario de Sevilla", os pais da criança regressaram a Portugal depois do casamento, deixando a filha numa situação de desamparo em Espanha. A Polícia Nacional tomou conhecimento do caso depois de receber uma denúncia de uma situação de violência doméstica no bairro de El Vacie.

Quando conseguiram localizá-la, constataram que teria sido agredida, uma vez que "apresentava um aspeto físico e emocional lamentável". A menina foi levada, de imediato, para uma casa de acolhimento e o rapaz detido por suspeita do crime de maus-tratos.

Para essa operação, as autoridades tiveram de chamar reforços, já que um grupo de familiares tentou impedir a detenção do suspeito, que será, agora, presente a tribunal.