Portuguesa de 75 anos agredida pelo marido na rua em Baiona

JN Hoje às 21:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher portuguesa, de 75 anos, foi agredida pelo marido, na rua, em Baiona, Espanha, no domingo.

Eram cerca das 1.30 horas da madrugada de domingo (00.30 horas em Portugal continental) quando a Polícia Local de Vigo recebeu um alerta sobe um possível crime de violência doméstica, através de uma chamada telefónica a dar conta de "um homem a agredir a mulher na via pública", relata a imprensa local.

À chegada dos agentes ao local, a mulher, identificada como cidadã portuguesa de 75 anos, contou que, momentos antes, durante uma discussão com o marido, dentro da casa de ambos, tinha sido agredida com "dois socos no olho direito", agarrando depois o pescoço do agressor, para se defender.

De acordo com o jornal "Faro de Vigo", assim que conseguiu fugir do marido, a vítima saiu para a rua com medo de que este voltasse a atacá-la, acabando por ser intercetada, poucos metros depois, pelo suspeito das agressões, que ali a terá empurrado repetidamente, agarrando-a pelos cabelos. Repreendido por uma vizinha durante o ataque, o homem acabou por voltar para casa, deixando a mulher na via pública com lesões visíveis no olho, indica a mesma publicação.

Socorrida pelos serviços de emergência, a cidadã portuguesa foi transportada para um hospital. O agressor, cidadão espanhol de 64 anos, foi entretanto detido pelas autoridades, a quem, mostrando arranhões no pescoço, disse ter sido agredido pela mulher durante a discussão, agredindo-a na cara para se defender.