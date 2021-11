Portuguesa detida em Amesterdão por furar confinamento já foi libertada

JN/Agências Hoje às 19:47 Facebook

O casal, formado por um espanhol e uma portuguesa, detido desde domingo em Amesterdão por presumível violação de quarentena, foi libertado esta terça-feira, depois de a Procuradoria-Geral ter decidido não prolongar o confinamento forçado num hospital, anunciou o advogado dos dois.

A portuguesa Carola Pimenta, de 28 anos, e o espanhol Andrés Sanz, de 30 anos, foram detidos no domingo e obrigados a "confinamento forçado" no Centro Médico Universitário de Groningen, no norte dos Países Baixos.

Trata-se do único hospital onde se pode cumprir o confinamento sob vigilância, que tinha sido decretado por uma autoridade municipal.

Agora, os dois podem "apanhar imediatamente um táxi" para Amesterdão "para viajarem" com destino a Barcelona, onde residem, disse o advogado Bart Maes.