Portuguesa do Marco de Canaveses morre em acidente no Luxemburgo

Uma portuguesa de 33 anos natural do Marco de Canaveses morreu na segunda-feira à noite, no Luxemburgo, num acidente em cadeia na autoestrada A6, na comuna de Strassen.

A emigrante portuguesa que morreu no acidente estaria a viver no Luxemburgo desde 2019, avançou o jornal local "LUX 24". Ana Ferrás, natural da União de Freguesias de Várzea, Aliviada e Folhada, no concelho do Marco, estaria a trabalhar na área financeira de uma empresa.

Do acidente resultou outra vítima mortal, uma mulher montenegrina que estaria grávida, e ainda um ferido, relatam os meios locais.

O sinistro ocorreu cerca das 19 horas e envolveu vários veículos ligeiros e pesados. As duas vítimas mortais eram condutoras dos carros que ficaram esmagados pelos camiões envolvidos no choque.

O JN contactou a Polícia luxemburguesa e os Bombeiros locais mas não foi possível recolher mais informações sobre o caso e a vítima portuguesa. "O Ministério Público do Luxemburgo abriu uma investigação ao acidente, por isso não podemos fornecer detalhes sobre a identidade ou nacionalidade das vítimas", esclareceu Cédric Gantzer, responsável máximo do corpo de bombeiros do país.