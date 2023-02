Portuguesa que morreu atropelada em Espanha identificada 19 anos depois

César Castro Hoje às 16:02 Facebook

A Guardia Civil espanhola identificou, 19 anos depois, a identidade de uma mulher portuguesa que morreu, em janeiro de 2004, na casa dos 40 anos, atropelada em Carracedelo, na província de Leão. A vítima, natural de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, não portava qualquer tipo de documentação pessoal à data do acidente e, durante vários anos, nunca foi possível apurar a sua identidade.

Segundo fontes do Instituto Armado espanhol, citadas pela agência Europa Press, nos meses que se seguiram ao acidente, ocorrido na N-IV (uma estrada, que une Madrid à Corunha), as autoridades policiais de León encetaram várias diligências com diferentes organismos nacionais e internacionais com o objetivo de identificar o corpo da mulher. Mas sempre sem sucesso.

Só o ano passado, depois de assumir o caso e compilar todas as investigações realizadas até ao momento, o laboratório criminal da Guarda Civil de Leão realizou novas pesquisas dactiloscópicas (impressões digitais) e partilhou os resultados com vários países europeus. Tais investigações, refere a agência espanhola, resultaram numa possível coincidência com Portugal.

Através da documentação enviada pelas autoridades portuguesas, foi assim possível estabelecer uma correspondência completa entre a impressão digital fornecida por Portugal e aquela que tinha sido retirada do cadáver no dia do acidente. Daí, chegaram à identidade de um mulher, nascida em 1960, em São Mamede de Infesta, em Matosinhos.

Na passada segunda-feira, dia 13 de fevereiro, o filho, que vive no Porto, foi informado pelas autoridades espanholas do falecimento da mãe e do local onde se encontra, desde então, sepultada: cemitério municipal de Ponferrada.